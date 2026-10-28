Zelenskiy, toprak meselesinde yetkinin savaşan ülke liderlerinde olduğunu söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, toprak meselesinde yetkinin savaşan ülke liderlerinde olduğunu söyledi

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Zelenskiy, toprak meselesinin yalnızca savaşan ülkelerin liderleri arasında görüşülmesi gerektiğini, başka kimsenin yetkisi olmadığını söyledi. ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin kasımda yeniden başlaması bekleniyor; hazırlıklar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için toprak meselesinin savaşan ülkelerin liderleri arasında görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Başka hiç kimsenin bu konuda yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, Kiev'de yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin kasım ayında yeniden başlatılmasının beklendiğini kaydeden Zelenskiy, görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Üçlü müzakerelerin, ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yapılması olası görüşmeden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Abu Dabi'deki toplantımızın o tarihten önce gerçekleşmesini çok isteriz." dedi.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya, toprak meselesini savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri ve bu garantilerin olası formatlarıyla ilişkilendiriyor. Çünkü güvenlik garantileri, devletleri ve tarafların kontrol ettiği toprakları kapsamaktadır. Müttefiklerimiz, bunun bizim için kırmızı çizgi olduğunu bildiklerinden toprak meselesinin ayrıntılarına giremediler. Bu konu (toprak meselesi) yalnızca savaşan devletlerin liderleri tarafından ve sadece kendi seviyelerinde tartışılabilir. Başka hiç kimsenin bu konuda yetkisi yoktur."

ABD'nin daha önce taraflara toprak takası yapılmasını da önerdiğini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Zaporijya Nükleer Santrali'ne ne olacak? Amerikalıların 'toprak takası' yoluyla çözmeyi önerdiği bazı bölgelere ne olacak? Sonra Donbas meselesi vardı. Temas hattının her iki tarafında da tampon bölge veya silahsızlandırılmış bölge oluşturulması önerisi vardı. Bunu bir uzlaşma olarak görüşmeye hazırdık."

Oleşki'de sağlanan geçici ateşkes

Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren başlatılan geçici ateşkese de değindi.

Buradan sivil tahliyesinin yapılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'ya tahliyenin teknik olarak nasıl gerçekleşebileceğini biliyorum, ancak bunun gerçekte nasıl olacağını bilmiyorum. Birkaç gün bekleyeceğiz, sonra sonuçları göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu "Starshield" internet hizmetinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kısıtlamaları da değerlendirdi.

Söz konusu hizmetin artık eski hızına döndüğünü anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Starlink/Starshield'ın kapatılması sırasında siviller öldü. Çeşitli nedenlerden dolayı (siviller hayatını kaybetti) ve bu da onlardan biri." diye konuştu.

Zelenskiy, SpaceX'in internet hizmetini savunma amaçlı kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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