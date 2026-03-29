Zelenskiy Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile Görüştü - Son Dakika
Zelenskiy Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile Görüştü

29.03.2026 18:02
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre Zelenskiy, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın ardından Ürdün'e geldi.

Zelenkiy, başkent Amman'daki Kraliçe Alia Uluslararası Havalimanı'nda Ürdünlü yetkililer ve büyükelçilik yetkileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Zelenskiy, Amman'da Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah-Zelenskiy görüşmesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Zelenskiy, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cidde'de Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurmuştu.

Katar Savunma Bakanlığı da Ukrayna ile teknoloji işbirliği, ortak projeler, savunma yatırımları ile füze ve İHA'lara karşı mücadelede tecrübe paylaşımını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıklamıştı.

Ukrayna ile BAE arasında da benzer bir anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Zelenskiy'nin Orta Doğu turu gündemine ilişkin ayrıntılar paylaşılmasa da uluslararası basında Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın da olduğu bazı Körfez ülkelerine hava savunması ve İHA önleme alanında uzman ekipler gönderdiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, İstanbul, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile Görüştü - Son Dakika

17:54
SON DAKİKA: Zelenskiy Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile Görüştü - Son Dakika
