Zelenskiy, Vatikan\'da ABD\'li Yetkililerle Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vatikan'da bir araya geldiği ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vatikan'da görevine başlayan Papa 14. Leo için düzenlenen törenin ardından Vance ile bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını belirten Zelenskiy, "güzel bir toplantı" düzenlediklerini kaydetti.

Zelenskiy görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla İstanbul'da yapılan barış müzakerelerini ele aldıklarını ifade ederek, "Rusların İstanbul'a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyet ile yapılan müzakereler ele alındı. Ukrayna'nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırımlar, cephedeki durum, Rusya ile planlanan karşılıklı esir değişimi ve ABD-Ukrayna'nın ticaret işbirliği gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'ya baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar sürdürülmeli." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, eşi Olena Zelenksa ile beraber Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile de görüştüklerini aktardı.

Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı barış ve doğrudan diyalog kurma çağrısı nedeni ile Papa 14. Leo'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Somut sonuçlar uğruna herhangi bir formatta diyaloğa hazırız. Ukrayna'ya verilen desteği, adil ve kalıcı bir barışı savunmak için duyulan net sesi takdir ediyoruz."