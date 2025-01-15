Zelenskiy ve Pistorius Askeri Yardımı Görüştü

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KİEV, 15 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konuk Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelerek askeri yardım konusunu ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nin verdiği bilgilere göre toplantıda ele alınan başlıca konular arasında Ukraynalı silah imalatçılarının doğrudan finansmanını öngören Danimarka modeli uyarınca Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, mühimmat tedariki ve Ukrayna silah ve ekipmanlarının temini yer aldı.

Taraflar, Ukrayna'da silah ve ekipmanların üretim ve onarımı konusundaki ortak projelerin genişletilmesi potansiyelini de araştırdı.

Görüşmede Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarından aldığı tüm yardımların yaklaşık yüzde 16'sının Almanya tarafından karşıladığını kaydetti.

Pistorius da Almanya'nın kısa süre önce Ukrayna için 54 yeni RCH 155 kundağı motorlu obüs sipariş ettiğini duyurdu.