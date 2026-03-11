Zelenskiy: Yaptırımların Sürmesi Şart

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle müttefik ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslara bulunan Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile başkent Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldiğini aktardı.

İkili görüşmelerden önce, burada gazetecilerin sorularını yanıtladığını aktaran Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğini ifade etti.

Ülkesine destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonunun bu yılın başında Paris'te toplandığını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Koalisyonda) Başkanlık görevini üstlenen İngiltere ve Fransa, ilgili bir bildiri imzalamıştı. Bu bildiri daha sonra, kendi düzeylerinde bunu desteklemeye hazır olan Avrupa ülkelerinin parlamentolarına gönderilecek. Umarız ki, Alman milletvekilleri, savaşın sona ermesinden sonra (Ukrayna için) güvenlik garantilerine Almanya'nın katılımını destekleyecek."

Alman tarafıyla Ukrayna ordusuna destek sağlanması ve ülkesinin enerji altyapısının korunması gibi konularda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Almanya, ordumuzun en büyük destekçilerinden biridir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin devam ettiğini hatırlatarak, bu süreçte Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nin (AB) de yer almasının önemli olacağını vurguladı.

Müttefik ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara değinen Zelenskiy, bu yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunarak "Bana göre eğer yaptırımlar kaldırılırsa bu, saldırganlığın meşruiyetini tanımamız, yani şu ya da bu devletin Rusya'yı bu suçundan dolayı affetmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine 3 ekip gönderdiklerini anımsatarak "Bunlar, uzmanlardan, askerlerden, mühendislerden oluşan güçlü gruplar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini aktaran Zelenskiy, Umerov'un Ukrayna ve Körfez ülkeleri ile işbirliği geliştirmek için çalışacağını bildirdi.