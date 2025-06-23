Zelenskiy'ye İki Suikast Girişimi Önledi - Son Dakika
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Zelenskiy'ye İki Suikast Girişimi Önledi

23.06.2025 18:41
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Zelenskiy'ye yönelik iki suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk, son 2 yılda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye yönelik 2 suikast girişiminin önlendiğini bildirdi.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malyuk, düzenlediği basın toplantısında, son 2 yıl içinde Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yönelik suikast girişimlerine ilişkin bilgi verdi.

Malyuk, Ukrayna Devlet Güvenlik Müdürlüğüne bağlı 2 albayı geçen yıl gözaltına aldıklarını, bugün bu operasyonla ilgili ayrıntıları gazetecilerle paylaştığını belirtti.

Bu 2 kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) için çalıştığını savunan Malyuk, "Onlar, Devlet Başkanı'mız Volodimir Zelenskiy'ye yönelik suikast girişimi hazırlıyorlardı. Suç planlarına göre uygulayıcıları arıyorlardı." ifadesini kullandı.

Malyuk, zanlıların söz konusu suikast girişimini Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi alanında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Zelenskiy'ye yönelik suikast planlayan gruba karşı uzun bir süredir çalıştıklarına dikkati çeken Malyuk, "Aslında bunu savaşın başlangıcından bu yana, neredeyse 2 yıldır yapıyoruz. Bu gruba yönelik güçlü bir istihbarat ve teknik erişimi sağladık." bilgisini verdi.

Malyuk, bu grubun ayrıca kendisine ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kirilo Budanov'a yönelik de suikast planladığını ifade etti.

Zelenskiy'ye Polonya'da suikast girişimi önlendi

SBU Başkanı Malyuk, Polonyalı meslektaşlarıyla işbirliği içinde bulunarak, Zelenskiy'ye yönelik Polonya'da da bir suikast girişimini önlediklerini belirtti.

Emekli olan ve yıllar önce görevden alınan bir Polonyalı askerin Zelenskiy'ye Polonya'da saldırı planladığını belirten Malyuk, "Ajanın görevi, Rzeszow Havalimanı'nda Başkan Zelensky'yi fiziksel olarak ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullandı.

Malyuk, suikastın, FPV tipi dron veya keskin nişancı ekipmanı kullanılması yöntemiyle planlandığını ifade ederek, "Ancak ajanı gözaltına aldık. Polonyalı meslektaşlarımız profesyonelce çalıştı, bu onlarla ortak çalışmamızdı." dedi.

Kiev'de 15 Mayıs 2025'te de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın kardeşi Denis Yermak'a yönelik bir suikastın önlendiği bilgisini veren Malyuk, şunları kaydetti:

"Ruslar 15 Mayıs saat 15.00'te bir terör saldırısı gerçekleştirmek istiyordu. O gün İstanbul'da bir toplantı vardı. Bu yüzden düşman bu planlarını (toplantı) başlamadan önce uygulamak istiyordu. Andriy Yermak bu grubun bir parçası olduğu için bunun müzakere sürecini etkileyebileceği açıktı. Rusların planlarını gerçekleştirmelerine izin vermedik."

Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a suikast engellendi

SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a yönelik bir suikastın önlendiği bildirildi.

Açıklamada, SBU tarafından yürütülen operasyonda FSB için çalıştığı iddia edilen bir grup zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'ye İki Suikast Girişimi Önledi - Son Dakika

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