 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeray Apartmanı'nda hayatta kalanlar evlerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Zeray Apartmanı'nda hayatta kalanlar evlerine döndü

Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan Zeray Apartmanı'nın ayakta kalan az hasarlı A blokunda oturanlar, evlerine döndü. Apartman yöneticisi Şuayip Demirel, acılarını kalplerine gömdüklerini ve hayatlarına devam ettiklerini belirtti. A blokta oturanlar, komşularını ve geçmişteki güzel günleri özlediklerini ifade etti.

12.12.2023 - 10:35,
Abone Ol

ADANA'da 6 Şubat depreminde yıkılan B blokunun enkazında 57 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın ayakta kalan az hasarlı A blokta oturanlar, evlerine döndü. Acılarını kalplerine gömüp hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını belirten apartman yöneticisi Şuayip Demirel (51), "Çocuklarımızın doğum günlerini beraber kutlar, ramazan sofraları kurardık. Güzel bir dostluğumuz, komşuluğumuz vardı. O güzel günler geride kaldı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki büyük depremde Adana'da 12 bina yıkıldı. Bunlardan ilk depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın B blokunun enkazında 57 kişi öldü. Depremin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Ali Şevik ise 'Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı' gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı. Apartmanın A bloku ise ağır hasarlı olabileceği değerlendirilerek tahliye edildi. Bir süre sonra yetkililer tarafından incelenen A blokun 'az hasarlı' olduğu tespit edildi. Buna rağmen blokta oturanlar evlerine dönmedi. Uzun bir sürenin ardından evlerini terk edenler dönüş yapmaya karar verdi.

'GÜZEL GÜNLER GERİDE KALDI'

A blokta oturanlar, yaşadıkları acıyı ve kaybettikleri komşularına olan özlemlerini DHA'ya anlattı.

Deprem anını unutmadığını söyleyen apartmanın yöneticisi Şuayip Demirel, aşağıya indiğinde B blokun enkazıyla karşılaştığını belirtti. Acılarını kalplerine gömüp hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını belirten Demirel, 'Tüm komşularım öldü. Dün beraber olduğumuz insanlar bir anda yok oldu. Çocuklarımızın doğum günlerini beraber kutlar, ramazan sofraları kurardık. Güzel bir dostluğumuz, komşuluğumuz vardı. O güzel günler geride kaldı. A blokun ayakta kalması hakkında herkes başka bir şey söylüyor. Az hasarlı olarak tespit edildi. Tadilatımızı yaptık, evimize döndük. Yetkililer, mühendisler hatta Japonlar bile inceledi. Herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi. Tabii korkumuz ve acımız baki' dedi.

"BİZİMKİ SADECE 'GÜNAYDIN' KOMŞULUĞU DEĞİLDİ"

A blokta oturan Hatun Arıoğlu (52) da acılarının çok taze olduğunu belirterek, '20 yıldır burada oturuyorum. Çocuklarımız beraber büyüdü. Bizimki öyle sadece 'Günaydın' komşuluğu değildi. Gerçek bir aileydik. O gece ise kıyametimiz oldu. Karşı blokun yıkıldığına şahit olduk. İçimizde sadece 'Biz de öleceğiz' hissiyatı vardı. Acımız çok büyük. Aylardır unutamıyorum. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Keşke yaşasalardı da çadırda kalsalardı. Gücüm olsaydı da onları enkazdan sağ salim çıkarabilseydim. 8 ay eve gelemedik. Bizim blokun yıkılmamasının nedenini çok araştırdık ama bir şey bulamadık' diye konuştu.

Ganime Akarsu (50) ise yıkılan blokta daha önce bir daire tadilatı nedeniyle kolon kesildiği söylentisi çıktığını söyledi. (DHA)

Zeray Apartmanı\'nda hayatta kalanlar evlerine döndü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şuayip Demirel, Kahramanmaraş, Deprem, Adana, Yıkım, Tutuklama, Deprem, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeray Apartmanı'nda hayatta kalanlar evlerine döndü - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:56:53. #1.13#
SON DAKİKA: Zeray Apartmanı'nda hayatta kalanlar evlerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement