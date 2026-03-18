Zerdari'den Laricani İçin Üzüntü Duydu
Zerdari'den Laricani İçin Üzüntü Duydu

18.03.2026 17:18
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Laricani için başsağlığı diledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Laricani'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Laricani'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Zerdari, acil olarak itidal, diyalog ve diplomasi çağrısında bulunduğu paylaşımında, Pakistan'ın bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Tahran'a düzenlenen saldırılarda Laricani'yi hedef aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra Tahran yönetimi de Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Güncel Zerdari'den Laricani İçin Üzüntü Duydu - Son Dakika

SON DAKİKA: Zerdari'den Laricani İçin Üzüntü Duydu - Son Dakika
