Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği

Zerzevan Kalesi\'nde Bilim Şenliği
27.06.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde gökyüzü gözlemi ve atölyelerin yer aldığı bilim şenliği yapıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği" yapıldı.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik için Zerzevan Kalesi'nin çevresinde kurulan stantlardaki bilimsel ve sanatsal uzay temalı atölyeleri gezen çocuklar, farklı etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri, teleskoplarla uzmanlar eşliğinde güneş, ay ve jüpiter ile yıldızları gözlemledi, müzik dinledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, AA muhabirine, Zerzevan Kalesi'nin kentin çok önemli kültürel bir varlığı olduğunu söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak bölgesel kalkınmayla ilgili faaliyetler yürüttüklerini belirten Çolak, "Bir taraftan gençleri bilime yönlendirirken bir taraftan da kültürel varlıklarımızı tanıtmayı amaçlıyoruz. Zerzevan Kalesi, Türkiye'de gökyüzünü gözlemleyebileceğiniz en önemli noktalardan birisi. Bunu sürekli hale getirmeyle ilgili girişimde bulunduk. Çok güzel bir teveccüh var. Özellikle buradaki 20 atölyemizle çocuk ve gençlerimiz bilim ve uzayla alakalı etkinlikler gerçekleştiriyor." dedi.

"Zerzevan Kalesi, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bir yer"

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da Zerzevan Kalesi'nin arkeolojik bir alan olduğunu, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gökyüzü temalı 20 atölyede çocuk ve gençlerin güzel vakit geçirdiğini, akşam ise teleskopla gökyüzü gözlemleri yapıldığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Zerzevan Kalesi, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bir yer. Her yıl burada birçok etkinlik yapılıyor ve binlerce kişi katılıyor. Bugünkü etkinliğe 10 binlerce başvuru vardı ve kurada çıkan 2 bin kişi burada. Bu tip etkinlikler şehrin ve bölgenin tanıtımına katkı sunuyor. Öte yandan gençleri uzaya, bilime ve arkeolojiye yönlendirmek için birer adım oluyor. Burada her gökyüzü olayında etkinlikler, festivaller düzenleniyor. Bu etkinlik Zerzevan'da yapılan 8'inci etkinliğimiz ama bunu tüm yıla yayacağız. Her gök olayında Zerzevan'da bir etkinlik olacak."

Etkinliğe katılan Veysel Gümüşçü, çocukların hem keyifli vakit geçirdiğini hem de gökyüzüyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Hena Betül Üçöz (10), teleskopla gökyüzünü gözlemlediğini belirterek, "Ailemle beraber buraya geldik, çok eğlendik. İlk defa teleskopla aya baktım, çok güzeldi." dedi.

Sena Mihra Üçöz (6) de çok güzel bir etkinlik olduğunu, teleskopla ay ve yıldızlara baktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Aksöz (10) ise "Teleskopla jüpitere baktım, yumurta gibi gözüküyordu, çok küçüktü. Daha sonra ayı gördüm. Atölyelerde resim yaptım, taşları boyadık. Çok eğlendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zerzevan Kalesi, Kültür Sanat, Diyarbakır, Etkinlik, Güncel, Kültür, Bilim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin’i tanıma kararını askıya alacağız Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız
Senegal Irak’ı sahaya çıktığına pişman etti Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti

22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
20:35
Silivri’de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 23:38:17. #7.13#
SON DAKİKA: Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.