Zeybek, Sarıyer\'de sel incelemesi yaptı, ölenlerin ailelerine taziyede bulundu

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, YENİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sel felaketinden etkilenen Sarıyer'imizin Ayazağa Mahallesi'nde komşularımız yaşanan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. YENİ Parti Sarıyer İlçe Başkanımız Mehmet Kubat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulunduk. Afetin izlerini silmek için sahada yoğun bir çaba gösteriliyor. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize ve kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsine güç, kuvvet versin.

Sel felaketinde ne yazık ki hayatını kaybeden Halil Ciritoğulları ve Turgut Dursun'un ailelerine de taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Hayatını kaybeden komşularıma Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Ortaya çıkan bu acı tablodan çıkarılacak çok büyük dersler var. Benzer felaketlerin ve böylesine derin acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Yaşanan acıları unutmadan, eksiklikleri görmezden gelmeden, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için gerekli bütün önlemlerin alınması gerekiyor. Geçmiş olsun."