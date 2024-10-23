Zeybek'ten Bahçeli'ye Sert Tepki

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(ANKARA)- ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Zeybek, "Amaç ne? Sadece RTE'yi yeniden seçtirmek için DEM'i Cumhur İttifakına eklemlemek mi? Yoksa bunun yanında, Anayasayı da değiştirirken Türkiye'yi bölme sürecini başlatmak mı" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Devlet Bahçeli'nin baş teröristi, TBMM çatısı altında konuşturma isteği, anlaşılan Cumhur(başkanı) ittifakının görüşüymüş. RTE öyle söyledi. Şimdi yakıcı soru şudur: Bu büyük oyunun oyuncuları: AKP + DB + ÖÖ + Ötekiler Peki… Oyun kurucu kim? Amaç ne? Sadece RTE'yi yeniden seçtirmek için DEM'i Cumhur İttifakına eklemlemek mi? Yoksa bunun yanında, Anayasayı da değiştirirken Türkiye'yi bölme sürecini başlatmak mı? ÖÖ, devletimizi kendisini Türk saymayanlara bağışladığına göre şimdi Türklere devletlerini yeniden ele geçirmek görevi düşecek."