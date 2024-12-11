Zeybekci Kuala Lumpur'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
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Zeybekci Kuala Lumpur'da Türkiye'yi Temsil Etti

Nihat Zeybekci, Rusya-İslam Dünyası Forumu'nda ekonomik işbirliği ve ticaret ilişkilerine değindi.

11.12.2024 14:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'yi temsilen Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Russia-Islamic World Forum etkinliğine katıldı.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeybekci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ekonomi politikaları, Rusya ile ticaret ilişkileri ve İslam dünyasıyla işbirliği stratejileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, özellikle ekonomik ilişkilerin derinleşmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle olan ticaret ilişkilerine dair veriler sunan Zeybekci, Rusya'nın İİT ülkelerine yaptığı ihracatın yaklaşık 90 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 18'ini oluşturduğunu belirtti.

Zeybekci, Rusya'nın İİT ülkelerinden yaptığı ithalatın ise yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu ve bunun da toplam ithalatının yüzde 9'una denk geldiğini ifade etti.

Rusya'daki Müslüman nüfusun, Rusya ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çeken Zeybekci, bu bağlamda Rusya'nın Müslüman halkının, ülkeler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

Zeybekci, Rusya ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu alanda yapılacak işbirliklerine dair önerilerde bulundu.

Uluslararası işbirliği, İslami finans ve yatırım, helal endüstri, bilim ve teknoloji, altyapı geliştirme, insan kaynakları, turizm ve kültür gibi alanlarda sinerji oluşturulması gerektiğini kaydeden Zeybekci, her iki tarafın da kazanacağı bir yaklaşımın önemine değindi.

Zeybekci, bu çabalar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a teşekkür ederek, Türkiye'nin karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi doğrultusunda bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeybekci Kuala Lumpur'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

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