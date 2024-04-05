Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçildi - Son Dakika
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Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını alarak yeni dönemdeki görevine başladı. Karalar, hemşehrilerine hitaben yaptığı konuşmada, başarının ardında emek ve inanmışlık olduğunu vurguladı.

05.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:46
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Zeydan Karalar, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alarak, yeni dönemdeki görevine resmen başladı. Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Binası'nın balkonundan mazbatasını göstererek, hemşehrilerine, "Bu mazbata sizin" diye seslendi; "Mazbatamızın arkasında emek var, inanmışlık var" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Zeydan Karalar, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını almasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Binası önündeki kutlama töreninde konuştu.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 9 ilçenin belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve konuklar da katıldı.

Coşku dolu törende Başkan Zeydan Karalar konuşmasına, Adana Büyükşehir Belediye Binası'nın balkonundan mazbatasını gösterip, hemşehrilerine, "Bu mazbata sizin" diye seslenerek başladı.

"BAŞARININ ARDINDA EMEK, ÇABA, İNANMIŞLIK VAR"

Büyükşehir ve 9 ilçede elde edilen başarının hep birlikte çok çalışarak geldiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, "Mazbatamızın arkasında emek var, inanmışlık var. Halkımıza, partimize, genel başkanımıza, MYK'mıza inandık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözünden yola çıkarak, yenildiğimiz zamanlarda bile umutsuzluğa asla düşmedik" dedi.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönem başka bir şey oldu. Halkımız ekmek, hukuk, demokrasi için oy verdi. Türkiye ittifakı da Adana ittifakı da oluştu. Seçimlerde hep birlikte tarih yazdık. Büyükşehir'i ikinci kez üst üste aldık.

Adana'da 10 belediye aldık. Tarih yazmaya devam edeceğiz. Bir sonraki seçimde bütün ilçeleri alacağız. Seyhan da Yüreğir de kalemiz oldu artık. Başarının altında yoğun emek ve çaba var. Her kesimden, düşünceden hemşehrime teşekkür ediyorum. Benim yıllar yılı kahrımı çeken eşim Nuray Karalar'a, evlatlarıma çok teşekkür ediyorum."

Karalar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum. Genel seçimi kazanarak iktidar olduğumuzda her şey çok daha güzel olacak. Cumhuriyet, adalet, hukuk için Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçildi - Son Dakika

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