Zeydan Karalar, Adana'da Yeni Mahalle Merkezi Açılışında Gelecek Hizmetleri Müjdeledi

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(ADANA)- 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engeller ve zorlukları daha çok çalışarak aştıklarını belirterek CHP'nin iktidar olmasından sonra kent için yapılacak yatırımların artacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. 750 metrekare alana sahip, 3 katlı mahalle merkezinde; taziye evi, toplantı salonu ve kütüphane bulunuyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Başkan Zeydan Karalar, önlerine çıkarılan güçlüklere, ülkedeki ekonomik zorluklara rağmen Yüreğir ilçesine ve Adana'nın tamamına yoğun hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, çok önemli hizmetler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirterek, halka hizmet yolunda daima bir çare bulduklarını vurguladı.

Yüreğir ilçesinde kadınlara, çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; altyapı hizmetlerini de aralıksız sürdürdüklerini anlatan Karalar, mahalleye yeni spor tesisleri yapacaklarını dile getirdi. Teknik incelemelerin sona ermesinin ve uygun görülmesinin ardından kapalı semt pazarı için de harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, kentte Yüreğir'de ve 19 Mayıs Mahallesi'nde geçmişte kimsenin yapmadığı kadar hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yoksullaşan ve geriye giden Adana'yı yoğun çalışmalar sonucu yeniden her konuda tırmanışa geçen, gelişme ivmesi yakalayan bir şehir haline getirdiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, kenti hak ettiği yere getirmeye kararlı olduklarının da altını çizdi.

CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasının ardından Adana'ya yapacakları hizmetlerin çok daha fazla olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, engelleri, zorlukları; parayı iyi yöneterek ve çalışarak aştıklarını, bundan sonra da öyle olacağını dile getirdi.

İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temeli atılacak

19 Mayıs Mahalle Merkezi açılışını, katılımları ve coşkularıyla mitinge çeviren bölge sakinlerine teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, kısa süre sonra, Adana'da bin kişinin aynı anda ders çalışıp, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği, Türkiye'de örnek olacak İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temelini atacaklarını müjdeledi.

Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun, mahallelerine yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi, 19 Mayıs Mahalle Merkezi ve diğer hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yüreğir Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Salih Budan da Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.