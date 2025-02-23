Zeydan Karalar, Adana'da Yeni Mahalle Merkezi Açılışında Gelecek Hizmetleri Müjdeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeydan Karalar, Adana'da Yeni Mahalle Merkezi Açılışında Gelecek Hizmetleri Müjdeledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışında, ekonomik zorluklara rağmen Adana'ya daha fazla yatırım yapılacağını ve sosyal hizmetlerin artacağını söyledi. Ayrıca, kentte yeni spor tesisleri ve İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temeli atılacağını da duyurdu.

23.02.2025 13:12  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engeller ve zorlukları daha çok çalışarak aştıklarını belirterek CHP'nin iktidar olmasından sonra kent için yapılacak yatırımların artacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. 750 metrekare alana sahip, 3 katlı mahalle merkezinde; taziye evi, toplantı salonu ve kütüphane bulunuyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Başkan Zeydan Karalar, önlerine çıkarılan güçlüklere, ülkedeki ekonomik zorluklara rağmen Yüreğir ilçesine ve Adana'nın tamamına yoğun hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, çok önemli hizmetler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirterek, halka hizmet yolunda daima bir çare bulduklarını vurguladı.

Yüreğir ilçesinde kadınlara, çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; altyapı hizmetlerini de aralıksız sürdürdüklerini anlatan Karalar, mahalleye yeni spor tesisleri yapacaklarını dile getirdi. Teknik incelemelerin sona ermesinin ve uygun görülmesinin ardından kapalı semt pazarı için de harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, kentte Yüreğir'de ve 19 Mayıs Mahallesi'nde geçmişte kimsenin yapmadığı kadar hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yoksullaşan ve geriye giden Adana'yı yoğun çalışmalar sonucu yeniden her konuda tırmanışa geçen, gelişme ivmesi yakalayan bir şehir haline getirdiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, kenti hak ettiği yere getirmeye kararlı olduklarının da altını çizdi.

CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasının ardından Adana'ya yapacakları hizmetlerin çok daha fazla olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, engelleri, zorlukları; parayı iyi yöneterek ve çalışarak aştıklarını, bundan sonra da öyle olacağını dile getirdi.

İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temeli atılacak

19 Mayıs Mahalle Merkezi açılışını, katılımları ve coşkularıyla mitinge çeviren bölge sakinlerine teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, kısa süre sonra, Adana'da bin kişinin aynı anda ders çalışıp, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği, Türkiye'de örnek olacak İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temelini atacaklarını müjdeledi.

Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun, mahallelerine yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi, 19 Mayıs Mahalle Merkezi ve diğer hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yüreğir Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Salih Budan da Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Yeni Mahalle, Politika, 19 Mayıs, Karalar, Güncel, Kültür, Adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar, Adana'da Yeni Mahalle Merkezi Açılışında Gelecek Hizmetleri Müjdeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar, Adana'da Yeni Mahalle Merkezi Açılışında Gelecek Hizmetleri Müjdeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.