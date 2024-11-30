Zeydan Karalar'dan SGK Borçları ve CHP'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeydan Karalar'dan SGK Borçları ve CHP'ye Eleştiri

Geniş Video İzle

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesi sürecini eleştirerek, CHP'li belediyelerin halkın gönlünü kazanmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

30.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmesine ilişkin; "Yıllardır olmayan bir şey... Belediyeler bizim elimize geçince bunun yapılmasının hangi anlama geldiğini söylememe bile gerek yok. CHP'li belediyeler yaptıkları işlerle halkın gönlüne girdikçe, onların oylarını kazandıkça habire engel koymaya çalışıyorlar. Bunu da aşarız. Halkımız hiç merak etmesin, hem öderiz hem hizmet yaparız" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Kayyum atamaları hukuka aykırı. İnsanlar ceza almadan patır patır görevden alınmaları halkın iradesine ipotek koymak demektir. Burada kayyumlarla ilgili daha örgütlü daha sistemli mücadele edebilmenin şartlarını konuşacağız. Birinci konumuz bu. Haksızlık görenlerin hep yanında olduk olmaya devam edeceğiz. SGK borçlarıyla ilgili amaç aslında tahsilattan çok bizim iş yapabilme yeteneklerimizi kabiliyetimizi azaltmak. Amaç tahsilat olsa bir yapılandırma yaparlar, bölerler, başka bir şey yaparlar ama böyle yıllardır olmayan bir şey... Belediyeler bizim elimize geçince bunun yapılmasının hangi anlama geldiğini söylememe bile gerek yok. CHP'li belediyeler yaptıkları işlerle halkın gönlüne girdikçe, onların oylarını kazandıkça habire engel koymaya çalışıyorlar. Bunu da aşarız. Halkımız hiç merak etmesin hem öderiz hem hizmet yaparız."

Zeydan Karalar\'dan SGK Borçları ve CHP\'ye Eleştiri
Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar'dan SGK Borçları ve CHP'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:48:37. #1.11#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar'dan SGK Borçları ve CHP'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.