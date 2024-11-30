Zeydan Karalar\'dan SGK Borçları ve CHP\'ye Eleştiri

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmesine ilişkin; "Yıllardır olmayan bir şey... Belediyeler bizim elimize geçince bunun yapılmasının hangi anlama geldiğini söylememe bile gerek yok. CHP'li belediyeler yaptıkları işlerle halkın gönlüne girdikçe, onların oylarını kazandıkça habire engel koymaya çalışıyorlar. Bunu da aşarız. Halkımız hiç merak etmesin, hem öderiz hem hizmet yaparız" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Kayyum atamaları hukuka aykırı. İnsanlar ceza almadan patır patır görevden alınmaları halkın iradesine ipotek koymak demektir. Burada kayyumlarla ilgili daha örgütlü daha sistemli mücadele edebilmenin şartlarını konuşacağız. Birinci konumuz bu. Haksızlık görenlerin hep yanında olduk olmaya devam edeceğiz. SGK borçlarıyla ilgili amaç aslında tahsilattan çok bizim iş yapabilme yeteneklerimizi kabiliyetimizi azaltmak. Amaç tahsilat olsa bir yapılandırma yaparlar, bölerler, başka bir şey yaparlar ama böyle yıllardır olmayan bir şey... Belediyeler bizim elimize geçince bunun yapılmasının hangi anlama geldiğini söylememe bile gerek yok. CHP'li belediyeler yaptıkları işlerle halkın gönlüne girdikçe, onların oylarını kazandıkça habire engel koymaya çalışıyorlar. Bunu da aşarız. Halkımız hiç merak etmesin hem öderiz hem hizmet yaparız."