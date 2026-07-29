Zeydi'den Haşdi Şabi'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeydi'den Haşdi Şabi'ye Destek Ziyareti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, Haşdi Şabi karargahını ziyaret etti, saldırılar hakkında bilgi aldı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan ve ABD'nin hedef aldığı Haşdi Şabi karargahını ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre Başbakan Zeydi, Suudi Arabistan ve ABD'nin hedef aldığı Haşdi Şabi karargahına ziyaret gerçekleştirdi; Haşdi Şabi Komisyon Başkanı'nın yanı sıra bazı komutanlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü.

Zeydi, görüşmelerde sabah saatlerinde Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlenen, Haşdi Şabi mensuplarından bazılarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Irak Başbakanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin onurlandırılması, yaralılara tam teşekküllü sağlık hizmeti sunulması ve sağlık durumlarının gerektirmesi halinde yaralıların tedavi amacıyla ülke dışına gönderilmesi dahil tedavilerinin güvence altına alınması için gereken neyse yapılması talimatını verdi.

Ülkede faaliyet gösteren İran destekli Şii milis grup "Irak'ta İslami Direniş"in de hükümetin silah bırakma çağrısına ilişkin, ABD saldırısına karşı hükümetin nasıl bir tutum sergileyeceğini görmek amacıyla 6 Ağustos'a kadar süre verdiği öne sürüldü.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30'unun yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haşdi Şabi, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydi'den Haşdi Şabi'ye Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22:23
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da iki gol var
Canlı anlatım: Polonya'da iki gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 22:56:07. #7.12#
SON DAKİKA: Zeydi'den Haşdi Şabi'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.