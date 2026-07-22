Zeydi: Irak-ABD İlişkileri Ekonomiye Dönmeli

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin askeri nitelikten ekonomik işbirliği ve ticari ortaklığa dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Zeydi'nin ABD'de yayımlanan The Atlantic dergisine verdiği röportaj, Irak Başbakanlık Basın Ofisinin X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaşıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla değil, ekonomik işbirliğiyle güçleneceğine inandığını belirten Zeydi, "ABD ile ilişkilerimiz askeri nitelikten ekonomik ortaklığa dönüşmeli." ifadesini kullandı.

İstikrarın ancak kalkınma ve güçlü ekonomiyle sağlanabileceğini belirten Zeydi, Irak'ın ABD ile İran arasında bir çatışma alanı değil, buluşma noktası olmasını istediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'a yönelik askeri seçeneğin yerine müzakere yolunu tercih etmesi tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Zeydi, silahların devletin kontrolüne alınması konusunda kararlı olduklarını ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hükümetinin yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Zeydi, Irak'ın "başarısız devlet" konumuna düşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD ile yaklaşık 30 yıllık yatırım ortaklığı üzerinde görüştüklerini kaydeden Zeydi, iki ülke ilişkilerinde askeri işbirliğinin yerini ekonomi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki ortaklıkların almasını hedeflediklerini söyledi.

Ekonomik kalkınma ve istihdamın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Zeydi, "Geleceğini gören vatandaş savaş ve iç çatışmalara yönelmez." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan son savaş ile Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Irak ekonomisine ciddi zarar verdiğini dile getiren Zeydi, uluslararası yatırımcılara Irak'ı uzun vadeli ve karlı bir yatırım merkezi olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.