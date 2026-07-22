Zeydi: Irak-ABD İlişkileri Ekonomiye Dönmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeydi: Irak-ABD İlişkileri Ekonomiye Dönmeli

22.07.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile ilişkilerin askeri olmaktan ekonomik işbirliğine dönüşmesini istedi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin askeri nitelikten ekonomik işbirliği ve ticari ortaklığa dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Zeydi'nin ABD'de yayımlanan The Atlantic dergisine verdiği röportaj, Irak Başbakanlık Basın Ofisinin X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaşıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla değil, ekonomik işbirliğiyle güçleneceğine inandığını belirten Zeydi, "ABD ile ilişkilerimiz askeri nitelikten ekonomik ortaklığa dönüşmeli." ifadesini kullandı.

İstikrarın ancak kalkınma ve güçlü ekonomiyle sağlanabileceğini belirten Zeydi, Irak'ın ABD ile İran arasında bir çatışma alanı değil, buluşma noktası olmasını istediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'a yönelik askeri seçeneğin yerine müzakere yolunu tercih etmesi tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Zeydi, silahların devletin kontrolüne alınması konusunda kararlı olduklarını ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hükümetinin yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Zeydi, Irak'ın "başarısız devlet" konumuna düşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD ile yaklaşık 30 yıllık yatırım ortaklığı üzerinde görüştüklerini kaydeden Zeydi, iki ülke ilişkilerinde askeri işbirliğinin yerini ekonomi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki ortaklıkların almasını hedeflediklerini söyledi.

Ekonomik kalkınma ve istihdamın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Zeydi, "Geleceğini gören vatandaş savaş ve iç çatışmalara yönelmez." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan son savaş ile Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Irak ekonomisine ciddi zarar verdiğini dile getiren Zeydi, uluslararası yatırımcılara Irak'ı uzun vadeli ve karlı bir yatırım merkezi olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydi: Irak-ABD İlişkileri Ekonomiye Dönmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe’de Talisca kararı Polonya’dan sonra verilecek Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek
Özgür Özel’in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
Galatasaray’da Lemina ile imza atıldı İşte sözleşme süresi Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 16:36:30. #7.12#
SON DAKİKA: Zeydi: Irak-ABD İlişkileri Ekonomiye Dönmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.