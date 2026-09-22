Zeydi, İran'ın Hürmüz'de tanker geçişini kestiğini, 60 milyar dolar kayıp olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeydi, İran'ın Hürmüz'de tanker geçişini kestiğini, 60 milyar dolar kayıp olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, İran'ın Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyerek küresel petrol fiyatlarını yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Zeydi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkenin yaklaşık 60 milyar dolar gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın küresel petrol fiyatlarını yükseltmek için Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirtti.

Zeydi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD'de New York Times gazetesine röportaj verdi.

Irak'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara işaret eden Zeydi, ABD/ İsrail - İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolarlık gelir kaybına uğradığını bildirdi.

"İran, Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermedi." diyen Zeydi, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun uzun görüştük ancak İran tarafından alınan karar kesin. Amaçları küresel petrol fiyatlarını yükseltmek. Bunun bize yakın olup olmamalarıyla ilgisi yok; her durumda baskı uygulamak istiyorlar."

"Silahsızlanma süreci 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacak"

Irak'ta silahların (Şii milislerin) devlet kontrolünde toplanmasının tercihe bağlı bir konu olmadığını, aksine bir zorunluluk olduğunu belirten Zeydi, bu konunun yolsuzlukla mücadeleyle birlikte kendisi açısından bir "onur meselesi" olduğunu dile getirdi.

Zeydi, sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların devlet kontrolünde toplanması gerektiğini vurgulayarak, silahlı gruplarla silahların bırakılmasına ilişkin varılan anlaşmanın maddeleri ve takvimin 30 Eylül'de açıklanacağını bildirdi.

Irak Başbakanı, "Süreç, silahlı grupların herhangi bir saldırı düzenlemeyeceği ve ABD güçlerinin de bu gruplara yönelik saldırıda bulunmayacağı 90 günlük bir dönemle başlayacak. Bunun ardından gruplar silahlarını teslim etmeye başlayacak ve silahsızlanma süreci 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Hedefinin söz konusu grupların bağımsız yapılar olarak varlıklarını sona erdirmeleri olduğunu belirten Zeydi, "Bu gruplar, Haşdi Şabi'ye bireysel olarak katılacak ve onun bünyesine entegre olacaklar." diye konuştu.

Zeydi, belirlenen sürenin sona ermesinin ardından silahlı grup isimleri altında faaliyet gösteren yapıların "kanun dışı" kabul edileceğini de vurguladı.

Irak'ın dünyanın üçüncü büyük petrol tedarikçisi olduğuna dikkati çeken Zeydi, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının durması sonucu ülkesinin aylık petrol ihracat gelirlerinin yüzde 60'ını kaybettiğini aktardı.

Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi

Türkiye ile anlaşmaya varma çabalarına da değinen Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Irak'ın imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Zeydi, Irak'ın bu yıl mevcut bir boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatını artırmaya yönelik bir yıllık anlaşmayı kabul ettiğini aktararak, şimdi ise boru hattının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Irak Başbakanı Zeydi, geçen hafta gerçekleştirdiği Fransa ve Almanya ziyaretlerinde, Irak petrolünün doğrudan Avrupa'ya taşınması amacıyla Türkiye üzerinden boru hatları inşa edilmesine yönelik planları gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıEkonomiİsrailGüncelDünyaİranIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:30:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Zeydi, İran'ın Hürmüz'de tanker geçişini kestiğini, 60 milyar dolar kayıp olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement