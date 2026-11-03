Zeynep Elif Altınkeser 25 soruyu da doğru yanıtlayıp matematikte dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Zeynep Elif Altınkeser 25 soruyu da doğru yanıtlayıp matematikte dünya birincisi oldu

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Isparta'da 7. sınıf öğrencisi Zeynep Elif Altınkeser, Berlin'deki Einstein Olimpiyatları'nda 25 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak matematikte dünya birincisi oldu. Altınkeser, fen bilimlerinde dünya altıncısı oldu ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak tarafından kabul edildi.

Almanya'da düzenlenen matematik olimpiyatlarında 17 ülkeden 3 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmada 25 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak dünya birincisi olan Zeynep Elif Altınkeser, başarısını çalışma azmine bağlıyor.

Doğa Koleji Isparta Kampüsü 7. sınıf öğrencisi Altınkeser, Berlin'de düzenlenen Einstein Olimpiyatları'nda matematikte dünya birincisi, fen bilimlerinde ise dünya altıncısı olmasının gururunu yaşıyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Altınkeser ve ailesini kabul ederek, başarılı öğrenciye hediye verdi.

Altınkeser, burada yaptığı açıklamada, matematiğe ilgisinin ilkokul birinci sınıfta başladığını belirterek, 17 ülkeden 3 binden fazla öğrencinin yer aldığı olimpiyatlarda 25 sorudan oluşan sınavda kendisine verilen 2 saatin tamamını kullandığını söyledi.

Yaz tatili döneminde günde 9 saat matematik çalıştığını vurgulayan Altınkeser, şunları kaydetti:

"Sınav benim için stresli bir süreç oldu. Bu sınava çok çalıştım ve birinci olmak hakkımdı. Bunu çok gönülden istiyordum. Gönülden isteyince birincilikler de geliyor ve birinci olmak için çok çalışmak gerekiyor. Yarışmada 25 sorunun tamamını doğru yanıtladım. İki saat boyunca sınavda kaldım. 'Yanlışım olabilir' diye süre bitene kadar tekrar tekrar kontrol ettim, böyle birinci oldum."

Başarısına emeği olanlara teşekkür eden Altınkeser, anaokulundayken çarpma ve bölme işlemlerini yapabildiğini, konuları hızlı öğrendiğini ifade etti.

"Çok gururluyuz"

Annesi Mediha Ayşegül Altınkeser de kızının küçük yaşlardan itibaren matematik ve fen bilimlerine ilgi duyduğunu, aile olarak bu ilgisini desteklediklerini vurguladı.

Kızının elde ettiği derecenin kendilerini gururlandırdığını belirten Altınkeser, "Çok gururluyuz. Vatanımıza da böyle bir derecenin gelmesi bizi çok onurlandırdı. Bizi yalnız bırakmayan devletimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, T3 Vakfına ve okulumuza çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
IspartaEğitimGüncelBerlinDünyaSon Dakika

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