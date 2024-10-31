Zeytin Ağacını Budarken Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşen İsmail Aygünoğlu (78), yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Aygünoğlu, evinin önündeki ağaçtan zeytin topladıktan sonra, ağacı budamak için merdivene çıktı. Merdivenin kaymasıyla dengesini kaybedip, beton zemine düşen Aygünoğlu, yaralandı. İlk müdahalesi mahalledeki özel bir sağlık kliniğinin görevlileri tarafından yapılan İsmail Aygünoğlu, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aygünoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.