ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
1. Zeyti·n çekirdeği oymacılığından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan zeytin çekirdeği oymacılığı sanatı, zeytin çekirdeklerini muhteşem el sanatı ürünlerine dönüştürüyor.
Guangzhou'daki zeytin çekirdeği oymacılığı ustası, tek bir zeytin çekirdeğinden bir ejderha teknesi yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Zeytin Çekirdeği Oymacılığı: Muhteşem El Sanatı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?