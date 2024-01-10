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Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine karşı güçlü bir şekilde karşılık verildiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 5 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
10.01.2024 - 10:23,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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