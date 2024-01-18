 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ZEYTİNBURNU'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 4 Yaralı

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan belediye aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

18.01.2024 - 03:44,  Güncelleme: 03:46
Abone Ol

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan belediye aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevizlibağ istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CAN 065 plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle kontrol çıkarak sol şeritte yol bakım çalışması yapan İSTAÇ'a ait 34 FYR 493 plakalı yol bakım ekibine ait araca çarptı. Kazada, 4 belediye işçisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi. D-100 Karayolu, kaza yapan araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarından sonra tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ZEYTİNBURNU\'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 4 Yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Cevizlibağ, İtfaiye, Hastane, Yaralanma, İstanbul, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika


00:24
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Son Dakika
00:24 Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59 Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 04:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement