Zeytinburnu'ndaki atık su kanalında çökmeler tespit edildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki atık su kanalında çökmeler tespit edildi

Zeytinburnu\'ndaki atık su kanalında çökmeler tespit edildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu'ndaki atık su kanalının ekonomik ömrünü tamamladığını ve kanalda çökmeler olduğunu açıkladı. İdare, atık suların bertaraf edilmesi için temizlik çalışmaları yaparken, iş yerlerinde yaşanabilecek taşkınları önlemek amacıyla foseptik çukurları oluşturacak.

23.05.2024 19:57
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), taşkın yaşanan Zeytinburnu'ndaki atık su kanalının ekonomik ömrünü tamamladığının ve kanalda yer yer çökmeler oluştuğunun tespit edildiğini bildirdi.

İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çifte Havuzlar Caddesi'nde meydana gelen kanal taşkınıyla ilgili yayımlanan haber üzerine incelemede bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gerekli incelemeler neticesinde söz konusu caddedeki atık su kanalının ekonomik ömrünü tamamladığı ve atık su kanalında yer yer çökmeler yaşandığı tespit edilmiştir. Bölgenin sanayi bölgesi olması, önlemsiz ve kaçak endüstriyel atık su deşarjlarının yapılması, atık su hattının tabanında erimelere neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Atık suların, kuka ve kombine araçlarıyla yapılan temizlik çalışmalarıyla bertaraf edilmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bölgede bulunan iş yerlerinde yaşanabilecek atık su taşkınlarını önlemek amacıyla İdaremiz birkaç noktada foseptik çukurları oluşturarak bu çukurların vidanjör vasıtasıyla tahliyesini gerçekleştirmektedir. Konuyla ilgili idaremiz ekiplerince gerekli imalat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır."

Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinburnu, İSKİ, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'ndaki atık su kanalında çökmeler tespit edildi - Son Dakika

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