 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu'nda Çalınan Çanta İçin Kadınlar Üzerlerini Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda Çalınan Çanta İçin Kadınlar Üzerlerini Çıkardı

Zeytinburnu'nda bir tekstil mağazasında içinde 3 bin dolar bulunan çantayı çalan kadınlar, üzerlerindeki elbiseleri çıkararak kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından iş yeri sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zeytinburnu\'nda Çalınan Çanta İçin Kadınlar Üzerlerini Çıkardı
17.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:40
Abone Ol

Zeytinburnu'nda girdikleri tekstil mağazasında içinde 3 bin dolar bulunan çantayı çalan kadınlar, kendilerini fark eden esnafın müdahalesini önlemek için üzerindeki elbiseleri çıkararak kaçtı.

Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir tekstil mağazasına gelen 3 kadından biri, içinde 3 bin dolar nakit para, 2 otomobil anahtarı ve bir ev anahtarının bulunduğu çantayı çaldı.

Mağaza çalışanının kendisini fark etmesi üzerine dükkandan çıkan kadın, diğer esnafın da kendisine müdahalesini önlemek için üzerindeki elbiseleri çıkardı.

Bu şekilde iş yerinden çıkan kadınların üzerlerini çıkardıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İş yeri sahibi Selahattin Aydın'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar müdahale edememiş"

Gazetecilere açıklama yapan Aydın, mağdur olduklarını belirterek, "Ben diğer dükkandaydım, elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi biraz. Kimi suçlayacağımız da bilmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zeytinburnu, Aydın, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Çalınan Çanta İçin Kadınlar Üzerlerini Çıkardı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Çalınan Çanta İçin Kadınlar Üzerlerini Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement