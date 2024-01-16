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Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda trafiği durduran sürücülere 19 bin 446 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda trafiği durduran sürücülere 19 bin 446 lira ceza kesildi

Zeytinburnu'nda düğün eğlencesi bahanesiyle trafiği durduran konvoydaki 5 sürücüye para cezası uygulandı. Sürücülere toplamda 19 bin 446 lira para cezası kesildi ve 3 sürücü adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Zeytinburnu\'nda düğün konvoyunda trafiği durduran sürücülere 19 bin 446 lira ceza kesildi
16.01.2024 - 13:20,
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Zeytinburnu'nda düğün eğlencesi bahanesiyle trafiği durduran konvoydaki 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak günü bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan ve düğün eğlencesi yaparken trafik akışını engelleyen araçların yer aldığı görüntüye ilişkin çalışma yaptı.

Abay Caddesi'nde trafiği durduran araçların plaka bilgilerini ve sürücülerin kimliklerini belirleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun trafiği yavaşlatmak, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak gibi maddeleri gereğince toplamda 19 bin 446 lira para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca sürücülerden 3'ünü, Türk Ceza Kanunu'nun "Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi uyarınca adli işlemleri yapılması için Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Kaynak: AA
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