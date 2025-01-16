Zeytinburnu'nda Metrobüs Arızası

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Zeytinburnu'nda, bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüs henüz bilinmeyen nedenle Zeytinburnu durağında arızalandı.

Metrobüs için bölgeye çekici çağrılırken yolda araç yoğunluğu oluştu.

Seferlerde aksamalar nedeniyle yolcular duruma tepki gösterdi.

Metrobüsün çekiciyle Cevizlibağ'a götürülmesinin ardından seferler normale döndü.