Zeytinburnu\'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı, ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

Ünlü sunucu Ece Erken'in başı, daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı Erdal Çınar'la bir kez daha derde girdi. Akıl hastanesinden çıkan Çınar'ın yine kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.