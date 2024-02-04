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Zeytinburnu'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Zeytinburnu\'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Zeytinburnu'nda havaya ateş edip sürücülere tabanca doğrultan motosiklet sürücüsü tutuklandı. Polis ekipleri, olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Silahın kurusıkı olduğu belirlenen şüpheli, adliyede tutuklandı.

04.02.2024 19:41
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Zeytinburnu'nda, havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün havaya ateş edip, sürücülere tabanca doğrultmasına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.

Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Kurusıkı Tabanca İle Tehdit Eden Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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