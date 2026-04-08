Zeytinburnu'nda Otomobilde Yangın

Zeytinburnu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde seyreden Şahin Y. yönetimindeki 06 CBK 318 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.
Bu sırada yoldan geçen özel harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi alarak diğer sürücüleri uyardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, caddede bir süre aksayan trafik akışı aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
