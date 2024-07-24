Zeytinburnu'nda Polis Memuru Kadının İntihar Girişimini Önledi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Polis Memuru Kadının İntihar Girişimini Önledi

Zeytinburnu'nda tartışmalı olduğu eski eşinin evinin önünde intihar girişiminde bulunan kadını, polis memurunun engellediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından Merve G. ve Neçirvan A. gözaltına alındı. Neçirvan A. serbest bırakılırken, Merve G. ise adliyeye sevk edildi.

24.07.2024 15:43
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Zeytinburnu'nda, tartışmalı olduğu eski eşinin evinin önünde intihar girişiminde bulunan kadını, polis memurunun engellediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Veliefendi Mahallesi'nde 22 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsüne göre, Merve G., tartışmalı olduğu eski eşi Neçirvan A'nın evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Eline aldığı tabancayla eski eşine tehditler savuran kadın, daha sonra kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerindeki polis ekipleri, konuşarak kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir polis memuru, ikna etmeye çalışarak üzerine atladığı kadının elindeki silahı alarak, intihar girişimini önledi.

Olayın ardından Merve G. ve Neçirvan A. gözaltına alındı. Bu kişilerin daha önce birbirlerine yönelik şikayetlerine ilişkin dosyalarının olduğu öğrenildi.

Bu konuya ilişkin birbirlerinden şikayetçi olan bu kişilerden Neçirvan A. serbest bırakılırken, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında işlem yapılan Merve G. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Zeytinburnu, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Polis Memuru Kadının İntihar Girişimini Önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Polis Memuru Kadının İntihar Girişimini Önledi - Son Dakika
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