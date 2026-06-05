Zeytinburnu'nda Su Kesintisi Duyurusu

(İSTANBUL) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilecek altyapı deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle, 9 Haziran 2026 Salı günü bazı mahallelerde 10 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde yürütülecek olan deplase bağlantı çalışmaları dolayısıyla su kesintisi yapılacak. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00 ile 20.00 arasında 10 saat boyunca bölgedeki 4 mahalleye su akışı sağlanamayacak.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Çalışmalar esnasında Zeytinburnu ilçesinde su alamayacak bölgeler şu şekilde duyuruldu:

"Seyitnizam Mahallesi, Telsiz Mahallesi, Beştelsiz Mahallesi, Merkezefendi Mahallesi."

Yetkililer, mağduriyet yaşamamaları için kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşlara gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.