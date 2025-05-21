İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?