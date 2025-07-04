Zeytinburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızasından dolayı sürüklenen, 3 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Zeytinburnu Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.
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