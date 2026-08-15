Zeytinburnu'nda Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Tehlikeli Yolculuk

Zeytinburnu\'nda Tehlikeli Yolculuk
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Hafif ticari aracın arkasına tutunan 2 kişi tehlikeli bir yolculuk yaptı, anları cep kamerasında.

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerleyen 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunan 2 kişi tehlikeli yolculuk yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika

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