Zeytinburnu'nda Tramvay Kazası: Hattın Açılması

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen kaza nedeniyle kapanan kısım, son tramvay vagonunun kaldırılmasının ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Pazartekke ile Topkapı durakları arasında çarpışan tramvayların son vagonu da ekiplerin çalışmaları sonucu kaldırıldı.

Hangara çekilen tramvaylar, burada bakım ve onarıma alınacak.

Söz konusu hatta seyir halindeki iki tramvay, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışmış, kazada yaralanan 10 yolcu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.