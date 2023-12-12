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Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı

Zeytinburnu'nda bir otomobil tramvay yoluna girerek seferlerin aksamasına neden oldu. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı, ancak aracın kara yoluna alınmasıyla normale döndü.

Zeytinburnu\'nda tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı
12.12.2023 - 16:00,
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Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil, seferlerin bir süre aksamasına neden oldu.

Lütfi T'nin kullandığı 34 PHG 93 plakalı otomobil, Topkapı tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Lütfi T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolundan yürüyerek sonraki durağa ulaştı.

Aksayan seferler, aracın kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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