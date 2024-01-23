Zeytinburnu\'nda Yabancı Uyruklu İki Kişi Arasında Kavga: Bir Kişi Baltayla Arkadaşının Başını Keserek Balkondan Attı

Ahmet YEŞİLMAN/İSTANBUL ZEYTİNBURNU Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.