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Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı - Son Dakika
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Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı

İstanbul'da yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Şahıslardan biri, arkadaşının başını baltayla keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli ise elindeki baltayla balkondan atlayarak yaralandı.

23.01.2024 - 11:07,
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Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

BAŞINI KESİP CAMDAN AŞAĞI ATTI

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı
Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı
Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı
Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (30)
  • cemal köse: Yabancı uyrukluların hepsini sınır dışı etmek gerekiyor. Bu ülkeye ahlaksızlığı da şiddeti de yabancı uyruklular getiriyor. Yanıtla 37 762
  • Hakanferdi Unutmaz: Güzel ülkem ne hale geldi Yanıtla 13 669
  • Serkan Basar: ülkeyi resmen kaosa sürüklüyorlar birisine ülkeye kötülük et deseler anca bu kadarını yapar Yanıtla 14 563
  • HAKAN GENCER: Uyuşturucuyu bitiremezsen ekonomiyi duzeltemezsen eğitimi geliştiremezisen mülteci sorununu çözemezsen bunları daha çok görürüz Yanıtla 17 514
  • Züliş Züliş: Lütfen bunlarla kim ilgileniyorsa biran önce önlem alsınlar yetkililer ülke iyice çeteciler ülkesi oldu kendi ülkemizde sokağa çıkmaya korkuyoruz allah rızası için göçmenlikde bir sınır olsun Yanıtla 9 422
  • ser. gms: Şuna açıkça suriyeli cihatçılar desenize. Yabancı uyruklu diyince bütün yabancıları hedef gösteriyorsunuz. Suriyelileri koruyacaksınız niyetiyle Yanıtla 35 286
  • Ali Ayaş: Değişim başlıyor diye boşa konuşmuyoruz.Türkiye yüzyılını yaşıyor. Yanıtla 23 243
  • Selim Kayisi: Zafer gelecek, yabancılar gidecek. Yanıtla 53 175
  • Aslan Yiğit: yuh artık Yanıtla 31 176
  • İmat Mustafa ELBABA: Hemen her gün işlenen kadın cinayetlerini de yabancılar mı yapıyor? Genelleme çok yanlış. Bu mantıkla Tüm yabancı futbolcular, Bilim adamları, diplomatlar, Şirket sahipleri vs. ahlaksız demek. 91 107
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kavga, Olaylar, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı - Son Dakika


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