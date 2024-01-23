21:48 •
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Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › Güncel › Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı - Son Dakika