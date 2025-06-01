Zeytinburnu'nda Yangın: Çocuk Balkonundan Atladı

Zeytinburnu'nda bir binada çıkan yangında ikinci katın balkonundan atlayan çocuk yaralandı.

Beş Telsiz Mahallesi 103/B Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara yayılırken, binanın içerisi de dumanla doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri çatıya çıkarken, bu sırada paniğe kapılarak binanın ikinci katındaki balkondan atlayan 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Yangında binada hasar oluştu.

Sokakta esnaf olan Alemdar Polat, yangının çıkış anını gördüğünü belirterek, "İkinci katta genç bir çocuk vardı. Komşular çarşaf açtı onun üzerine atladı. 1-2 kırığı, çıkığı varmış ama ciddi bir şey yokmuş sağlık durumunda. Yangın birinci katta çıktı. İkinci ve üçüncü kata da zarar verdi. Ama oturanlar binayı boşalttı." diye konuştu.