Zeytinburnu'nda yaya geçidinde darbeden sürücüye 185 bin lira ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yaya geçidinde darbeden sürücüye 185 bin lira ceza ve ehliyet iptali

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Zeytinburnu'nda yaya geçidinde tartıştığı kişiyi darbeden otomobil sürücüsü İ.B.'ye 185 bin 662 lira para cezası kesildi, ehliyeti daimi iptal edildi. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücü, adliyede serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde tartıştığı kişiyi darbeden otomobil sürücüsüne 185 bin 662 lira para cezası verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası aracından inen sürücü, yayayı darbetti.

Darbedilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü İ.B. (32) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.

İ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda yaya geçidinde darbeden sürücüye 185 bin lira ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yaya geçidinde darbeden sürücüye 185 bin lira ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika
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