Zeytinlikler için protesto

Haber: Halil Yatar Kameraman: Gurbetteli Yalçın

(ANKARA) - Zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifi, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto edildi. Bir yurttaş, "Ülkemizin her tarafı maden çıkarmak sebebiyle talan ediliyor. Madem ki bu kadar madenler çıkartılıyor, altın çıkartılıyor o zaman neden her geçen gün niye yoksullaşıyoruz. Bunu öğrenmemiz hakkımız her halde. Biz niye yoksullaşıyoruz? Doğal gaz çıkarıyoruz, petrol çıkarıyoruz niye yoksullaşıyoruz ve niye her gün doğal gaza, benzine zam geliyor" diye sordu.

Ülkenin dört bir yanından gelen köylüler, çiftçiler ve çevreciler, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifini, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto etti. Yasa teklifinin geri çekilmesi için açıklamalarda bulunan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Talana dur de", "Havama, toprağıma, suyuma dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Zeytinime dokunma diyoruz. Çünkü dedelerimin kanıyla sulandı bu topraklar. Ben gazi torunuyum içim yanıyor böyle durumlarda. Topraklarımızın ziyan olmasını, heder olmasını, satılmasını, değersizleştirilmesini istemiyorum" dedi.

"Kimse toprağımıza dokunmasın. Allah rızası için diyorum"

Bir başka yurttaş, "Bunca emek... Türkiye'nin çeşitli yerinden gelmiş onca insanın ellerine baktığınız zaman o emeği görüyorsunuz. Heba edilemez, hiç bir şekilde kıyılamaz. Kimse toprağımıza dokunmasın. Allah rızası için diyorum" diye konuştu.

"O kadar maden çıkıyor biz niye yoksullaşıyoruz"

Ülkenin her yerinin maden çıkarma sebebiyle talan edildiğini söyleyen bir başka kişi de "Madem ki bu kadar madenler çıkartılıyor, altın çıkartılıyor o zaman niye her gün niye yoksullaşıyoruz. Bunu öğrenmemiz hakkımız her halde. Biz niye yoksullaşıyoruz? Doğalgaz çıkarıldı, petrol çıkarıldı niye yoksullaşıyoruz ve niye her gün doğalgaza, benzine zam geliyor" diye sordu.

Yaşanan doğa katliamlarından ve savaşlardan dolayı duygularına hakim olamayan bir vatandaş ağlayarak, "Çok üzgünüz. Kendi vatanımızda acı çekiyoruz. Bütün canlılar, onların da canı var. Onların yerine benim içim yanıyor. Çok acı çekiyoruz. Savaşlar, bunca kötülük... Bu halk bunu hak etmedi. Benim dedem Çanakkale'de ağaçkabukları yiyerek vatanını savundu. Istiklal madalyalı. Onun için 'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini' demişti Namık Kemal. Bir Atatürk çıktı, 'Bulunur kurtaracak baht-ı kara maderini' dedi" diye konuştu.