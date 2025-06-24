Zeytinlikler için protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zeytinlikler için protesto

24.06.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM önünde zeytinliklerin madenciliğe açılmasına karşı protesto edildi. Vatandaşlar yoksulluğa dikkat çekti.

Haber: Halil Yatar Kameraman: Gurbetteli Yalçın

(ANKARA) - Zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifi, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto edildi. Bir yurttaş, "Ülkemizin her tarafı maden çıkarmak sebebiyle talan ediliyor. Madem ki bu kadar madenler çıkartılıyor, altın çıkartılıyor o zaman neden her geçen gün niye yoksullaşıyoruz. Bunu öğrenmemiz hakkımız her halde. Biz niye yoksullaşıyoruz? Doğal gaz çıkarıyoruz, petrol çıkarıyoruz niye yoksullaşıyoruz ve niye her gün doğal gaza, benzine zam geliyor" diye sordu.

Ülkenin dört bir yanından gelen köylüler, çiftçiler ve çevreciler, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifini, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto etti. Yasa teklifinin geri çekilmesi için açıklamalarda bulunan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Talana dur de", "Havama, toprağıma, suyuma dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Zeytinime dokunma diyoruz. Çünkü dedelerimin kanıyla sulandı bu topraklar. Ben gazi torunuyum içim yanıyor böyle durumlarda. Topraklarımızın ziyan olmasını, heder olmasını, satılmasını, değersizleştirilmesini istemiyorum" dedi.

"Kimse toprağımıza dokunmasın. Allah rızası için diyorum"

Bir başka yurttaş, "Bunca emek... Türkiye'nin çeşitli yerinden gelmiş onca insanın ellerine baktığınız zaman o emeği görüyorsunuz. Heba edilemez, hiç bir şekilde kıyılamaz. Kimse toprağımıza dokunmasın. Allah rızası için diyorum" diye konuştu.

"O kadar maden çıkıyor biz niye yoksullaşıyoruz"

Ülkenin her yerinin maden çıkarma sebebiyle talan edildiğini söyleyen bir başka kişi de "Madem ki bu kadar madenler çıkartılıyor, altın çıkartılıyor o zaman niye her gün niye yoksullaşıyoruz. Bunu öğrenmemiz hakkımız her halde. Biz niye yoksullaşıyoruz? Doğalgaz çıkarıldı, petrol çıkarıldı niye yoksullaşıyoruz ve niye her gün doğalgaza, benzine zam geliyor" diye sordu.

Yaşanan doğa katliamlarından ve savaşlardan dolayı duygularına hakim olamayan bir vatandaş ağlayarak, "Çok üzgünüz. Kendi vatanımızda acı çekiyoruz. Bütün canlılar, onların da canı var. Onların yerine benim içim yanıyor. Çok acı çekiyoruz. Savaşlar, bunca kötülük... Bu halk bunu hak etmedi. Benim dedem Çanakkale'de ağaçkabukları yiyerek vatanını savundu. Istiklal madalyalı. Onun için 'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini' demişti Namık Kemal. Bir Atatürk çıktı, 'Bulunur kurtaracak baht-ı kara maderini' dedi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinlikler için protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:56:30. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytinlikler için protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.