Zhang Han: Tayvan Boğazı İşbirliği Sürecek - Son Dakika
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Zhang Han: Tayvan Boğazı İşbirliği Sürecek

22.07.2026 10:43
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Çin, Tayvan Boğazı'ndaki ticari işbirliğinin devam edeceğini ve büyüme potansiyelini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, hiç kimsenin ne Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğini ne de bu etkileşim ve işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayan sonuçlarını durdurmaya gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'ın yürütme kurumu başkanı Cho Jung-tai'nin kısa süre önce yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki son ticaret rakamlarının, boğazın iki yakasındaki sanayi yapıları arasındaki güçlü tamamlayıcılık ve işbirliğini artırmaya yönelik büyük potansiyeli tam anlamıyla ortaya koyduğunu belirtti.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ticaretin 2026 yılının ilk yarısında, 185 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden Zhang, Çin anakarasının Taiwan'dan yaptığı ithalatın aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 133,1 milyar ABD dolarına, Taiwan'a ihracatının ise yüzde 32,9 artışla 31,9 milyar ABD dolarına yükseldiğini ifade etti.

Boğazın iki yakası arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesinin ve entegre kalkınmanın derinleştirilmesinin, iki tarafın işletmeleri ve halkının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayan Zhang, bunun, ekonomi yasalarının ve piyasa ilkelerinin doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Tayvan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zhang Han: Tayvan Boğazı İşbirliği Sürecek - Son Dakika

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