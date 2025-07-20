Zhao Leji Üç Ülkeye Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 23-31 Temmuz tarihleri arasında Kırgızistan, Macaristan ve İsviçre'ye resmi iyi niyet ziyaretlerinde bulunacak. Zhao, İsviçre ziyareti kapsamında 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na da katılacak.

Zhao'nun bu ziyaretleri, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Kover, İsviçre Ulusal Konseyi Başkanı Maja Riniker, İsviçre Eyaletler Konseyi Başkanı Andrea Caroni ile Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Tulia Ackson ve Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong'un daveti üzerine gerçekleşecek.