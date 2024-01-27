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Zihinsel engelli Umut Buraklar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika
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Zihinsel engelli Umut Buraklar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini öldüren zihinsel engelli Umut Buraklar, mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Buraklar, Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Zihinsel engelli Umut Buraklar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi\'ne sevk edildi
27.01.2024 - 22:09,
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YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesi Şafiye Buraklar'ı 12 bıçak darbesiyle öldüren ve jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Umut Buraklar, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Umut Buraklar, Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zihinsel engelli Umut Buraklar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika
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