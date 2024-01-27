Zihinsel engelli Umut Buraklar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi\'ne sevk edildi

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YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesi Şafiye Buraklar'ı 12 bıçak darbesiyle öldüren ve jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Umut Buraklar, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Umut Buraklar, Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi'ne sevk edildi.
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