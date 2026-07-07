Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı

TÜRK tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Şakirin Camii 'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri ve ailesinin alkışlarla uğurladığı Göktay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, önceki akşam 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Anma töreninin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Göktay, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi.

'SON 2-3 GÜNÜ YOĞUN BAKIMDA GEÇTİ'

Açıklamalarda bulunan oğlu Ömer Göktay, "Son 2-3 günü yoğun bakımda geçti. Yoğun bakıma kaldırıldı. Kalp yetmezliğinden dolayı da vefat etti ama tetikleyen nokta kalça kemiği kırıldı. 6 ay içinde iyice hareketsiz kaldı. Fizik tedaviler yapıldı ama artık kendisi de beyin olarak kapadı kendini. Ölmeden bir gün önce görüştük. Vasiyet bırakmadı, bizi bıraktı kuruma. Ben 26 yıldır bu kurumdayım. Kız kardeşim 20 yıldır. Vasiyet değil, bizi çocuklarını bıraktı. Biz de onun seven, oyuncu arkadaşları devam ettirecek bu kurumu. Çünkü kurumsal bir adamdı benim babam. Hiçbir dışarıda özel tiyatroya çok davet ettiler ama, 'Ben kurumumda kalmak istiyorum, beni bu kurum var etti' diyordu" dedi.

'ONUN GÖNLÜ HER ZAMAN TİYATRODAN YANAYDI'

Kızı Zeynep Göktay Gülbaz ise, "Onun gönlü her zaman tiyatrodan yanaydı. 'Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını' derdi. Çocukluğum boyunca babam çok yoğun çalışıyordu. Mesleğine çok aşık bir adamdı. Ama işten artakalan zamanlarda da bizimle çok ilgilenen, bana çok güzel bir çocukluk yaşatan, çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüttü beni. Ben 'babişkosuyla' büyüyen, nazlı bir kız çocuğuydum. Artık büyüme vakti. Annemin yanına gitti. Bir tane meleğim vardı, iki tane oldu. Oradan bana destek olmaya devam edecek, biliyorum. Çok kişinin kalbine çok güzel tohumlar serpti. ve bugünlerde daha da net görüyorum bunu. Mekanı cennet olsun. Çok büyük bir soyismi miras bıraktı. Artık onu korumak, yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yükümüz arttı ama bu çok güzel bir yük. Taşımaktan gurur duyacağım bir yük" diye konuştu.

'TÜRK TİYATROSU ADINA GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Söyleyecek artık çok fazla bir şey yok. Çok önemli bir ustayı kaybettik. Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Usta denen insanların başında geliyordu zaten. Gerçekten bir ustaydı. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla herkese örnek olan müthiş bir insandı. Çok özleyeceğim. En son telefonla konuşmuştuk. Benim genel müdürlüğümde de arayıp tebrik etti zaten. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.