Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Dinçerler Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Zile'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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