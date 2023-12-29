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Zile'de Kavga Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Zile'de Kavga Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı: 8 Gözaltı

Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavga sonucu 2 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralandığı olayda olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Ayrıca çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ve Salih Akarsu (22), otopsi işlemlerinin ardından yarın Zile ilçesinde toprağa verilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise ilçeye bağlı Yıldıztepe köyünde güvenlik önlemleri aldı.

Zile\'de Kavga Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı: 8 Gözaltı
29.12.2023 - 21:04,  Güncelleme: 21:06
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8 GÖZALTI

Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavga sonucu 2 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralandığı olayda olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Ayrıca çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ve Salih Akarsu (22), otopsi işlemlerinin ardından yarın Zile ilçesinde toprağa verilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise ilçeye bağlı Yıldıztepe köyünde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zile'de Kavga Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı: 8 Gözaltı - Son Dakika
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