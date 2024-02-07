Zimbabve\'de koleraya karşı alınan önlemler sonuç veriyor

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HARARE, 7 Şubat (Xinhua) -- Zimbabve'de hükümetin kolera salgınını kontrol altına almak için aldığı bir dizi önlemin ardından vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Enformasyon, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Jenfan Muswere, kabine toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı'nın salgını kontrol altına almak için önlemler almaya devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde vakaların yoğun görüldüğü bölgelerde koleraya karşı ağızdan aşılama kampanyası başlatılmıştı.

Muswere, önümüzdeki 12 hafta içinde hükümetin kolerayla mücadele çabalarının vakaların yoğun görüldüğü bölgelerde aşılama ve koleraya müdahalede kullanılan ilaç ve malzemelerin tedarikine odaklanacağını belirtti. Bakan ayrıca ulusal ve alt ulusal düzeylerde hastalığa karşı müdahalenin desteklenmesi için ek fonların seferber edileceğini de söyledi.