Zimbabve'de Tekne Kazası: 44 Ölü - Son Dakika
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Zimbabve'de Tekne Kazası: 44 Ölü

Zimbabve\'de Tekne Kazası: 44 Ölü
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Devlet Başkanı Mnangagwa, Kariba Gölü'ndeki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

HARARE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, çarşamba günü Kariba Gölü'nde meydana gelen ve 44 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mnangagwa, bu trajedinin ülkenin denizcilik kapasitesindeki ciddi yetersizlikleri gözler önüne serdiğini ve gezinti yerlerinin birer ölüm tuzagˆına dönüşmemesi için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik güçleri ve halkın hızlı müdahalesini öven Devlet Başkanı, bu müdahale sayesinde kazada yaşanabilecek daha fazla can kaybının önlendiğini dile getirdi.

Mnangagwa, "Bu doğrultuda, deniz güvenliğimizle ilgili tüm kurumlara, özellikle de güvenlik güçlerimiz bünyesindeki uzman birimlere, bu konuda gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesiyle bizzat ilgilenme talimatı veriyorum" dedi.

Tekne kazasını ulusal felaket ilan eden Mnangagwa, kazada yakınlarını kaybeden ailelere tıbbi, psikolojik ve cenaze desteği dahil her türlü yardımın ulaştırılması talimatını verdi.

Mnangagwa, 114 yolcu, 5 mürettebat ve henüz doğrulanmamış sayıda çocuğun bulunduğu tekneden 77 kişinin kurtarıldığını, haber alınamayan kişilerin bulunması için azami çabanın gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve'de Tekne Kazası: 44 Ölü - Son Dakika

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