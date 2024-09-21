Zinav Kanyonu'nda Dronla Doğa Harikası - Son Dakika
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Zinav Kanyonu'nda Dronla Doğa Harikası

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Tokat'ta Zinav Kanyonu'nda kaya düşüşünü dronla inceleyen Umut Bekol, keçileri görüntüledi.

21.09.2024 16:54
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Zinav Kanyonu'nda şaşırtan olay, toprak kayması sandı, gerçeği dronla öğrendi

TOKAT - Tokat'ta Zinav Kanyonu'nda gezdiği sırada düşen kaya parçalarını toprak kayması sanan Umut Bekol, olayın gerçek yüzünü dron sayesinde öğrendi.

Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içerisinde yer alan Zinav Gölü ve kanyonu, doğaseverler ile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle doğa sporları tutkunlarının uğrak noktası olan yaklaşık 3 kilometrelik akarsuya sahip kanyonun bazı bölgelerinde su derinliği yer yer 3 metreye kadar ulaşıyor. Bölgedeki doğa harikası manzaralar, macera arayanların ilgisini çekiyor. Erbaa ilçesinde yaşayan Umut Bekol, arkadaşları ile birlikte kanyon gezisi sırasında heyecan verici anlara tanıklık etti. Zinav Kanyonu'nda ilerlerken, kayalıkların arasından akan suda yürüyen Bekol, üzerlerine kaya parçalarının düşmekte olduğunu fark etti. Toprak kayması olabileceğini düşünen Bekol, güvenli bir şekilde geri çıkarak dronu ile kanyonun yukarısından görüntüler almaya başladı. Dron ile yaptığı çekimlerde, iki dağ keçisini fark eden Bekol, heyecanla dronunu keçilere doğru yönlendirdi. Keçiler, bir süre drona bakarak duraksasa da pervane sesinden ürkerek ağaçlık alana doğru hızla uzaklaştı. Bekol, bu anları dron kamerası ile saniye saniye kaydederek bölgedeki doğal yaşamın güzelliklerine dikkat çekti.

Zinav Kanyonu\'nda Dronla Doğa Harikası
Kaynak: İHA

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